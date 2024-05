Iveco conferma le stime del 2024, ricavi in calo del 4%

Iveco Group chiude il primo trimestre dell'anno in crescita e conferma le stime per il 2024 con ricavi in calo del 4%. La reazione del mercato è positiva, con un balzo del titolo che però chiude la giornata in crescita dello 0,2%.

"L'azienda è pronta per la fase successiva, avendo avviato il primo trimestre del nuovo ciclo 2024-28 con solidi risultati.

Tutte le nostre business unit industriali - Truck, Bus, Defence e Powertrain - hanno ottenuto miglioramenti nei margini, con un conseguente margine ebit adjusted delle attività industriali del 6,1%, pari a un aumento di 170 punti base rispetto al primo trimestre dello scorso anno", spiega l'amministratore delegato Gerrit Marx che dal primo lugli passerà alla guida di Cnh. Il passaggio di consegne con il nuovo ceo Olof Persson "costituisce una continuazione coerente di tutto il lavoro svolto finora dal team del gruppo Iveco e presentato al Capital Markets Day di marzo".

I conti dei primi tre mesi presentano ricavi consolidati pari a 3,4 miliardi di euro (in linea con il primo trimestre 2023).

Ebit adjusted pari a 233 milioni di euro (in crescita di 59 milioni di euro) e utile netto adjusted pari a 153 milioni di euro (in crescita di 77 milioni). Il free cash flow delle attività Industriali è negativo per 436 milioni di euro (in miglioramento di 110 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023). "L'intero team di Iveco Group e le sue distinte business unit, guidate da persone competenti, appassionate e uniche, sono ansiosi di accelerare ulteriormente i loro percorsi, presentati durante il nostro recente Capital Markets Day" afferma Marx. Gli ordini procedono secondo i piani per quanto riguarda "la riduzione del portafoglio ordini a livelli più adeguati, in modo da far fronte all'introduzione graduale del nuovo Model Year 2024".

Iveco Group conferma le sue prospettive finanziare per il 2024 "sulla base di assunzioni prudenziali in merito all'evoluzione dello scenario macroeconomico, con il tasso di interesse base invariato rispetto ai livelli del 2023, e considerando un'evoluzione del mercato in linea con le aspettative del settore e una politica dei prezzi in linea con i mercati" con ebit adjusted consolidato tra 920 e 970 milioni di euro, ebit adjusted delle attività industriali tra 790 e 840 milioni di euro, free cash flow delle attività industriali tra 350 e 400 milioni di euro, investimenti delle attività industriali pari a circa 1 miliardo.

