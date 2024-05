Forte crescita esportazioni di Omoda e Jaecoo (gruppo Chery)

Omoda e Jaecoo, i due brand del gruppo cinese Chery hanno fatto segnare nel mese di aprile un incremento del 28,7% (mese su mese) delle loro esportazioni, valore che cresce al 45% su base annua. Anche i volumi di vendite sui mercati esteri del primo modello New Energy, l'Omoda E5, hanno fatto registrare un aumento del 40% (mese su mese) Lo ha comunicato il Gruppo Chery, dettagliando che nello scorso aprile Omoda e Jaecoo hanno venduto fuori dalla Cina complessivamente 18.177 veicoli, risultato che a un anno dal debutto (avvenuto il 20 aprile 2023) ha permesso di raggiungere globalmente le 220 mila unità esportate. Grazie a una strategia di espansione sul mercato rapida e articolata, si legge nella nota, i modellii Omoda e Jaecoo sono penetrati con successo nei principali mercati chiave come Messico, Spagna e Turchia e hanno esteso la propria presenza a oltre 40 mercati ad alto potenziale a livello globale.

Il Gruppo ricorda che al recente Salone Internazionale dell'Automobile di Pechino è stata presentato anche la piattaforma di welfare pubblico O-Universe Green OJ che segna il fermo impegno e le azioni del marchio verso lo sviluppo di strategie globali. Omoda e Jaecoo stanno portando avanti attività orientate al benessere collettivo come la conservazione delle aree umide (come bacini o corsi d'acqua), come la protezione della vegetazione e della la biodiversità e infine come la governance degli oceani.

Shawn Xu, ceo di Omoda e Jaecoo, ha annunciato in occasione di Auto China la nuova 2030 Strategy che prevede di espandere la propria copertura di mercato in oltre 60 Paesi e di aggiungere più di 3 mila showroom nei prossimi tre anni, con l'obiettivo di raggiungere un volume all'esportazione di oltre 1,5 milioni di unità entro il 2030.

