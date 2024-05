Musk taglia altri posti lavoro a Tesla, dobbiamo ridurre i costi

Elon Musk caccia a sorpresa l'intera divisione Tesla responsabile delle attività legate al Supercharger, le colonnine per caricare le auto elettriche.

L'annuncio è affidato a una comunicazione interna nella quale il miliardario si augura che "queste azioni chiariscano che abbiamo bisogno di ridurre i costi. Mentre alcuni manager la stanno prendendo seriamente, altri no". Ogni manager che "ha più di tre persone che non superano il test dell'eccellenza e dell'affidabilità", dovrebbero lasciare, ha messo in evidenza Musk.



