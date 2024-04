Stellantis presenta il suo piano strategico per il Sud America

Il gruppo automobilistico Stellantis ha presentato un piano strategico per l'America del Sud con il quale punta "a consolidare la leadership nella decarbonizzazione della mobilità e ad espandere la sua presenza nei mercati della regione".

Denominato 'Next Level', il programma fa parte del piano globale Dare Forward 2030 ed è composto da sei pilastri: accelerazione del business, customer experience, eccellenza operativa, decarbonizzazione, finanza e persone, con l'attrazione di talenti per rafforzare l'azienda come azienda tecnologica per la mobilità.

"Una delle caratteristiche di Stellantis in Sud America è quella di avere una leadership molto forte, che comporta la responsabilità di guidare l'industria verso la transizione tecnologica e l'evoluzione della mobilità nella regione", ha affermato il presidente di Stellantis in Sud America, Emanuele Cappellano.

Secondo il manager italiano il gruppo punta a sfruttare il vantaggio competitivo del subcontinente rispetto ad altre parti del mondo in relazione alla matrice energetica verde.

Il 'Next Level' viene presentato a poco più di un mese dall'annuncio del più grande piano di investimenti della storia nell'industria automobilistica sudamericana, con l'immissione di quasi sei miliardi di euro tra il Brasile e e l'Argentina tra il 2025 e il 2030.

Dell'investimento totale, ha confermato Cappellano, 2,3 miliardi di euro saranno stanziati per l'hub automobilistico di Goiana, a Pernambuco mentre circa 400 milioni di dollari verranno investiti in Argentina per la produzione per la prima volta nel Paese di un suv Peugeot.



