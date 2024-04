Tesla, Musk accelera sulle auto economiche

(di Serena Di Ronza) Elon Musk accelera sul lancio di veicoli elettrici a basso prezzo, rassicurando gli investitori su Tesla dopo un trimestre deludente e prospettive di crescita incerte. Le parole del miliardario innescano un rally del colosso delle auto elettriche a Wall Street, dove i titoli arrivano a guadagnare fino al 14%.

"Abbiamo aggiornato" la tabella di marcia "e accelerato il lancio di nuovi modelli" rispetto all'iniziale stima della seconda metà del 2025, ha annunciato Tesla, dopo aver presentato ricavi in calo del 9% a 21,3 miliardi di dollari nel primo trimestre, in quello che è stato la prima flessione dal 2020.

"Abbiamo sperimentato numerose difficoltà, dal conflitto nel Mar Rosso all'incendio alla Gigafactory di Barlino, passando per il graduale aumento della produzione del Model 3 aggiornato a Fremont", ha spiegato Tesla riferendosi ai mesi di inizio anno.

"L'adozione dei veicoli elettrici è sotto pressione con molte case automobilistiche che danno priorità ai modelli ibridi.

Questa non è la strategia giusta", ha detto Musk glissando sulle domande degli analisti sul prezzo di vendita dei nuovi modelli più economici. Nelle scorse settimane diversi rumors avevano indicato che Musk aveva rinunciato all'idea di un'auto elettrica a 25.000 dollari. Indiscrezioni però smentite dal patron di Tesla. Ulteriori indicazioni sul prezzo arriveranno - ha detto Musk - in agosto durante il lancio del robotaxi. Per accelerare la produzione delle vetture economiche, Tesla userà alcuni elementi delle piattaforme di nuova generazione e altri delle piattaforme esistenti in modo che le nuove vetture possano essere costruire sulle stesse catene di produzione.

Nell'annunciare il robotaxi Musk presenterà anche la sua ambiziosa visione per Tesla come una "società di IA e robotica" basata sul sistema di giuda autonoma e sui robot umanoidi. "Chi ritiene Tesla una casa automobilistica sbaglia. Chi non crede che Tesla riuscirà a risolvere il problema dell'autonomia non dovrebbe essere azionista della società", ha detto Musk.

Le parole del miliardario sembrano convincere gli analisti e gli investitori. "Anche se Tesla ha problemi reali, riteniamo che la sua traiettoria al rialzo nel lungo termine resti invariata", ha spiegato Christopher Tsai di Tasi capital.

"Quello che conta per gli investitori è avere qualche barlume di speranza sul fatto che crescita tornerà ad accelerare il prossimo anno", ha osservato Gene Munster di Deepwater Asset Management. Musk - ha aggiunto - ha dato il necessario e quanto basta per continuare a sperare.



