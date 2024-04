L'assemblea di Brembo approva il bilancio e il dividendo

L'assemblea degli azionisti di Brembo, presieduta da Matteo Tiraboschi, ha approvato il bilancio del 2023 e la distribuzione di un dividendo di 0,30 euro per azione. Si tratta dell'ultima assemblea in Italia perchè da domani sarà operativa la trasformazione transfrontaliera con il trasferimento della sede legale in Olanda mentre la quotazione e la sede fiscale resteranno in Italia. L'esercizio 2023 del gruppo Brembo si è chiuso con ricavi pari a 3,85 miliardi, in crescita del 6,1% rispetto al 2022. Il margine operativo lordo è stato di 665,8 milioni e l'utile netto di 305 milioni. Dall'assemblea via libera alla proposta di un nuovo piano di buy-back. Il piano prevede la facoltà, per il consiglio di amministrazione, di acquistare, in una o più volte, fino a un massimo di 8.000.000 di azioni ordinarie. L'autorizzazione è richiesta per un periodo di 18 mesi dalla data di delibera dell'assemblea e per un importo massimo di 144 milioni di euro. L'assemblea, in seduta straordinaria, ha approvato alcune modifiche al testo di statuto sociale di diritto olandese approvato il 27 luglio 2023, connesse alla trasformazione transfrontaliera. Il 25 gennaio scorso, Brembo ha stipulato l'atto notarile di diritto olandese, mediante il quale è stata data definitiva esecuzione alla trasformazione transfrontaliera. Tale atto prevede che l'operazione abbia efficacia differita a domani, 24 aprile 2024.

Il gruppo ha reso noto che i risultati economico-finanziari del primo trimestre 2024 saranno esaminati dal consiglio di amministrazione il prossimo 9 maggio.



