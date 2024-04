Il brand cinese Forthing arriva in Italia

Forthing, marchio automobilistico cinese di segmento medio/alto, arriva ufficialmente in Italia.

Si tratta di un un brand appartenente al Gruppo Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd., uno tra i primi quattro gruppi automobilistici cinesi e holding controllata da Dongfeng Automobile Group Co.

Ltd., con sede a Liuzhou (Guangxi).

Attualmente il gruppo conta oltre 121.000 dipendenti, un valore patrimoniale totale di circa 521 miliardi di RMB ed una capacità produttiva di 2,5 milioni di veicoli. Il solo marchio Forthing ha una capacità produttiva di oltre 500.000 veicoli all'anno.

Inizialmente in Italia saranno commercializzate due piattaforme di prodotto: - la piattaforma T5 per i modelli crossover/SUV di medie dimensioni del segmento C, da cui prende il nome il prodotto di punta. La gamma T5 dispone di tutte le tipologie di powertrain: benzina, dual fuel GPL, full hybrid HEV e full electric EV; - la piattaforma U-Tour, che contraddistingue i veicoli MPV di dimensioni più generose, sarà disponibile in configurazione a 5 e 7 posti: inizialmente con le versioni termiche a benzina e dual fuel, e nella seconda parte dell'anno anche con la motorizzazione full hybrid HEV. Per questo modello sarà realizzata anche una versione "autocarro" N1 omologata 5 posti.

La gamma Forthing, con i prezzi a partire da 32.800 euro, IVA inclusa, è composta da: - Forthing T5 EVO: benzina, doppia alimentazione benzina/GPL - Forthing T5 HEV: full hybrid - Forthing Friday EV: full electric in arrivo in un secondo tempo.

- Forthing U-Tour: benzina, doppia alimentazione benzina/GPL - Forthing U-Tour HEV: full hybrid Design moderno, tecnologia, materiali alta qualità, equipaggiamento completo ed un rapporto qualità/prezzo competitivo sono i pilastri del marchio. Forthing è importata e distribuita da TC8, che si occuperà anche della gestione del service.



