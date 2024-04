Stellantis, 100 milioni per il 49% di 360Energy in Argentina

Stellantis ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari per l'acquisizione in Argentina del 49,5% di 360Energy Solar SA, società delle rinnovabili con una vasta esperienza nello sviluppo, costruzione e gestione di parchi solari fotovoltaici. Lo afferma un comunicato dove si precisa che con questo investimento la holding del settore automotive compie "un passo importante verso l'obiettivo dell'autonomia energetica" e il raggiungimento della neutralità del carbonio entro il 2038, uno dei pilastri del piano strategico globale 'Dare Forward 2030'. "Il nostro obiettivo di offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente ci sfida a ripensare ogni parte delle nostre operazioni e dell'infrastruttura che ci supporta", ha sottolineato Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America. "Abbiamo trovato una comunione di visioni e una strategia a medio e lungo termine che ci entusiasma e genera grandi aspettative. Questo nuovo percorso che stiamo intraprendendo insieme a Stellantis ci consentirà di accelerare i nostri piani di crescita in Argentina ed espandere le nostre attività in altri paesi dell'America Latina e dell'Europa", ha affermato a sua volta Federico Sbarbi Osuna, ceo di 360Energy.



