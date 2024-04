Tajani, 'Stellantis mi ha assicurato che rimarrà in Italia'

"Ho ricevuto assicurazioni da Stellantis che intende continuare assolutamente a rimanere in Italia e che non c'è alcuna volontà di abbandonare il nostro Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Verona non escludendo l'opportunità di apertura di altre aziende nel settore automobilistico. "Noi siamo per la crescita, - ha precisato - vedremo quello che accadrà, c'è tempo per decidere, sono settimane importanti. Per noi comunque l'industria dell'automobile è di fondamentale importanza, per la tradizione, per il saper fare che abbiamo accumulato e certamente faremo di tutto perché la produzione dell'auto nel nostro Paese possa rappresentare ancora una parte non secondaria della nostra politica industriale". "Ci sono tanti dialoghi in corso - ha precisato Tajani -, quindi mi auguro che poi i dialoghi, quando ci sono, portino risultati concreti"



