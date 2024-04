Il fondo Cysero investe nei veicoli elettrici modulari NExT

Il fondo Cysero promosso da Avm Gestioni sgr e Kilometro Rosso - parco scientifico e tecnologico di Bergamo - completa un round di investimento da 1,25 milioni di euro per i veicoli elettrici modulari di NExt.

Il progetto NExT consiste nello sviluppo non soltanto di un veicolo, ma di un sistema di mobilità che basa la sua peculiarità sulla collaborazione intelligente, sia digitale che fisica, tra questi mezzi di trasporto. la robotica dei moduli NExT è gestita da un sistema intelligenza artificiale capace di organizzare l'unico trasporto modulare al mondo con trasferimento dei passeggeri in movimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA