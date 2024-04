CMA CGM conferma ingresso in jv Flexis SAS con 10% capitale

Come anticipato al momento dell'annuncio della costituzione di Flexis SAS, la joint-venture formata dal Gruppo Renault e da Volvo AB per progettare, sviluppare e produrre una rivoluzionaria generazione di furgoni elettrici, il gruppo della logistica CMA CGM ha confermato l'ingresso nella jv con una quota di partecipazione del 10%.

CMA CGM si unirà così a Renault e Volvo, che deterranno rispettivamente il 45% del capitale e che - a loro volta - prevedono di investire in Flexis SAS 300 milioni ciascuno nel corso dei prossimi tre anni.

La nuova società sarà guidata da Philippe Divry - nominato ceo - e Krishnan Sundararajan che ricoprirà il ruolo di chief operati officer (coo). Flexis SAS, con sede in Francia, produrrà i suoi furgoni 100% elettrici con piattaforma elettronica connessa presso lo stabilimento Renault di Sandouville in Normandia.



