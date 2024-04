Accordo tra Subaru e Aisin per produzione eAxle

Accordo stipulato, tra Subaru Corporation e Aisin Coprporation, che svilupperanno e condivideranno la produzione di eAxle, ovvero un'unità che integra i componenti principali necessari per la propulsione di un veicolo che utilizza un motore elettrico come fonte di energia principale, in una struttura ad asse costituita principalmente da una scatola del cambio, un motore e un inverter.

Gli eAxle ideati con Aisin saranno utilizzati nei veicoli elettrici a batteria che Subaru inizierà a produrre a partire dalla seconda metà degli anni 2020, coniugando le rispettive conoscenze e competenze nello sviluppo di veicoli e trasmissioni.

Questo sviluppo congiunto, basato sui concetti di alta efficienza, leggerezza e compattezza, mira a raggiungere vari aspetti prestazionali che tengano conto degli ambienti in cui i clienti utilizzeranno i loro veicoli. Inoltre, le due società valuteranno dei fornitori di ricambi e studieranno schemi di produzione ottimali, prendendo in considerazione il mantenimento e lo sviluppo della catena di fornitura esistente, che sta subendo cambiamenti significativi con l'avanzare del progresso dell'elettrificazione dei veicoli.

Subaru ha stabilito una tabella di marcia verso il 2050 con l'obiettivo di contribuire a una società a zero emissioni di carbonio e sta accelerando varie iniziative come l'elettrificazione. Aisin, dal canto suo, mira a realizzare una società a zero emissioni di carbonio e sta accelerando lo sviluppo di eAxle, che è il prodotto con la massima priorità.

