È partita la costruzione del Laboratoire Renault di Lardy

Sono partiti ufficialmente a marzo i lavori di costruzione del Laboratoire Innovation Cellule Batterie, presso il Centro Tecnico del gruppo Renault di Lardy, nel Dipartimento dell'Essonne, in Francia. Sviluppato si di una superficie di 3.000 m2, l'edificio di due piani, ospiterà oltre 120 attrezzature, tra cui una sala di laboratorio anidro di 600 m², e consentirà lo svolgimento di due attività complementari: la prototipazione delle celle; e la valutazione delle prestazioni e del comportamento delle celle.

Questo laboratorio, di grande importanza strategica per anticipare i progressi tecnologici relativi alle celle delle batterie, e nel ricercare il miglior compromesso tra costi, prestazioni, sicurezza e sostenibilità, funzionerà a pieno regime nel secondo semestre 2025, e sarà fondamentale per i nuovi veicoli elettrici del gruppo, visto che contribuirà a controllarne la catena del valore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA