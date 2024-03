Calo sull'elettrico, Audi Bruxelles taglia 371 posti interinali

Il gruppo tedesco Audi ha annunciato che ridurrà la produzione nello stabilimento belga a Bruxelles eliminando 371 posti di lavoro temporanei a partire dall'8 aprile. Nel sito di Forest il gruppo produce solo auto elettriche. "Le difficili condizioni economiche e l'imprevedibilità dei sussidi in alcuni mercati provocano attualmente una certa riluttanza da parte dei clienti ad acquistare auto elettriche al 100%", ha spiegato all'agenzia Belga un portavoce dell'azienda. "Utilizziamo i lavoratori temporanei per far fronte ai picchi di ordini. Non appena questi picchi scompaiono, il numero dei lavoratori temporanei si riduce", ha spiegato il portavoce di Audi Bruxelles parlando di una decisione "molto difficile". Oggi i sindacati sono stati informati dall'azienda della decisione nel corso di un comitato aziendale pianificato da tempo e in risposta l'associazione sindacale socialista Fgtb-Abvv ha presentato un avviso di sciopero.



