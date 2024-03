Pininfarina, 'in Brasile fantastiche opportunità di crescita'

Il gruppo Pininfarina vede una "fantastica opportunità" di crescita in Brasile, dove pianifica di lanciare "diversi progetti" nei prossimi anni. Ne ha parlato Paolo Trevisan, vicepresidente senior della filiale americana dello studio, partecipando all'Italian Design Day a Caxias do Sul, nella Serra Gaucha, importante polo industriale del mobile. Il mercato nel Paese sudamericano "è già enorme e stiamo continuando a crescere", ha spiegato Trevisan, evidenziando che a Caxias do Sul Pininfarina ha una collaborazione con Florense, oltre ad altre iniziative con Cyrela a San Paolo e Porto Alegre, e progetti a Bahia, Ceará, Goiás e Santa Catarina. Ma il gruppo è ora alla ricerca di nuovi partner per prodotti da interni, come mobili e illuminazione. "Vogliamo integrare il nostro interior design con prodotti di aziende brasiliane. Vedo un'opportunità fantastica, credo che ci sia un amore reciproco tra lo stile e l'identità di Pininfarina e il mercato brasiliano", ha sottolineato Trevisan.





