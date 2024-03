Anfia, a gennaio -11,6% produzione dell'industria automotive

Calo dell'11,6%, rispetto a un anno fa, per la produzione dell'industria automotive italiana nel suo insieme. Il confronto, secondo i dati Istat diffusi da Anfia, l'associazione nazionale della filiera dell'industria automobilistica, è tra gennaio 2024 e lo stesso mese dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i singoli comparti produttivi del settore. l'indice della fabbricazione di autoveicoli registra una variazione negativa del 13,9%, quello della fabbricazione di carrozzerie per auto, rimorchi e semirimorchi cresce dell'8,7%, la fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori risulta in calo del 13,9%.

"Anche l'apertura del nuovo anno - commenta Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia - è ancora negativa per l'indice della produzione automotive italiana, che a gennaio registra la terza flessine consecutiva,



Riproduzione riservata © Copyright ANSA