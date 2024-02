"Maserati è italiana, è prodotta in stabilimenti italiani e pensata da designer italiani. Resterà italiana e continuerà a essere prodotta in Italia. Vogliamo raggiungere il massimo livello di qualità per farla diventare un brand ancora più di lusso". Lo ha detto Carlos Tavares in un incontro stampa sui conti 2023. "Ho provato la GranCabrio Folgore, è un prodotto eccezionale" ha aggiunto Tavares.



