Toyota rivede al rialzo stime, utili e fatturato annuali

Il miglioramento della capacità produttiva dovuto al minor impatto della carenza di semiconduttori, spingono i risultati della Toyota, che rivede al rialzo le stime sui profitti e il fatturato per l'intero anno fiscale. Nei nove mesi da aprile a dicembre l'utile netto è più che raddoppiato ad un record di 3.950 miliardi di yen, equivalenti a 24,7 miliardi di euro, mentre il fatturato è cresciuto del 23,9% a poco più di 34.000 miliardi di yen. Per l'esercizio fiscale che termina a fine marzo la maggiore azienda automobilistica al mondo si attende adesso un risultato di 4.500 miliardi di yen (28,2 miliardi di euro), rispetto alle previsioni di 3.950 miliardi, trainato dalla debolezza dello yen che continua a sostenere la competitività dei suoi modelli oltre oceano. Migliorate anche le stime sui ricavi che si assesteranno intorno a 43.500 miliardi di yen dai precedenti 43.000 miliardi.

La casa auto nipponica ha venduto 8,56 milioni di auto nel periodo di riferimento, consolidando la sua posizione di vertice a livello globale nel 2023, per il quarto anno consecutivo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA