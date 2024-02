Volvo aumenta gli utili nel 2023 e punta a nuovi obiettivi

Tra risultati fi vendite con segno positivo e nuovi programmi per il futuro prossimo, Volvo Cars ha ottenuto risultati da primato nell'esercizio 2023 e ha annunciato vendite retail, ricavi e utili operativi che si attestano al livello più alto nei suoi 97 anni di storia.

Il nuovo record di 708.716 autovetture vendute ha consentito un aumento dei ricavi del 21% a 399,3 miliardi di corone svedesi per l'intero esercizio 2023. L'utile operativo sottostante di 25,6 miliardi di corone svedesi, escluse le joint venture e le società collegate, rappresenta invece un aumento del 43% rispetto al 2022. Il margine operativo, escluse le joint venture e le società collegate, è stato del 6,4%, in aumento rispetto al 5,4% del 2022.

"Il 2023 ha rappresentato una pietra miliare nel nostro percorso di trasformazione - ha dichiarato il Ceo Jim Rowan - ed è stato un anno da record sotto molti punti di vista, con vendite retail, ricavi e profitti ai livelli più alti dei 97 anni di storia della nostra casa. Abbiamo anche compiuto numerosi e significativi passi avanti nel nostro processo di trasformazione già in atto, destreggiandoci al tempo stesso in un contesto esterno complesso. In questo modo, abbiamo gettato solide basi per il 2024 e per gli anni a venire".

Sul versante tutto elettrico, la casa automobilistica ha venduto 113.419 vetture completamente elettriche nel 2023, pari a un incremento del 70% rispetto al 2022 e al 16% del volume totale delle vendite globali. Rispetto al 2022, Volvo Cars ha aumentato la propria quota del mercato elettrico globale del 34%.

Le vendite di veicoli elettrici si concentrano però ancora su due soli modelli a trazione completamente elettrica e non riflettono ancora il potenziale del nuovo Suv compatto EX30, del Suv di grandi dimensioni Ex90 e del monovolume Em90, che entreranno in circolazione nel 2024.

Nel corso dei prossimi mesi, Volvo Cars aggiornerà poi anche i suoi modelli ibridi plug-in, che per la casa automobilistica rappresentano un importante punto di passaggio verso l'elettrificazione completa.

Nella seconda metà del 2023, Volvo Cars ha inoltre quadruplicato i margini di profitto lordo sulle sue auto elettriche rispetto alla fine del 2022, portandoli al 13%. Se gli elevati prezzi del litio hanno inciso sui margini nel 2022, la casa svedese ha registrato un netto aumento della redditività di queste auto a partire dalla seconda metà del 2023, quando i prezzi del litio sono scesi.

Per quanto riguarda Polestar, Volvo Cars ha invece annunciato che non fornirà ulteriori finanziamenti ma estenderà il periodo di rimborso del prestito convertibile in essere di 18 mesi, fino alla fine del 2028. Geely continuerà però a garantire a Polestar pieno supporto operativo e finanziario anche in futuro. La stretta collaborazione a livello operativo tra Volvo Cars e Polestar nelle aree di R&S, produzione, post-vendita e commerciale, è destinata invece a continuare.



