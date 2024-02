La gamma Suzuki risponde alle esigenze del mercato

Se il futuro di Suzuki nella mobilità vede impegnata la casa giapponese su diversi fronti, attualmente la sua gamma è rispondente alle necessità del mercato, come dimostrano i risultati positivi del 2023, in cui le vendite in Italia sono cresciute del 61,6%. Merito di una famiglia di modelli completa con proposte elettrificate in ogni segmento.

Tra queste, si è aggiunta di recente la Swift, oggetto di restyling, che sfoggia un design rinnovato, i dispositivi di aiuto alla guida che le garantiscono una guida autonoma di secondo livello, un sistema d'infotainment con schermo touchscreen capacitivo da 9 pollici e collegamento ad Apple CarPlay ed Android Auto senza fili, oltre ad una power unit con sistema ibrido a 12 volt, che annovera un motore 1.2 a 3 cilindri completamente rivisto, per avere sia più coppia ai bassi regimi, che consumi ed emissioni di CO2 più contenute. L'attitudine di Suzuki nel fornire alla propria clientela una mobilità individuale rispettosa del pianeta, è iniziata nel 2016, con Baleno, quando è partita la fase di elettrificazione dei modelli del brand di Hamamatsu, poi completata nel 2020. Ad oggi, il marchio del Sol Levante copre i segmenti più importanti, con un'offerta che parte dalla Ignis, l'unico Suv ibrido ultra compatto del mercato, si allarga al segmento B con Swift, e passa a proposte a ruote alte come Vitara ed S-Cross, per approdare alla categoria delle wagon con la Swace. All'apice dell'offerta Suzuki troviamo l'Across Plug-in, l'ammiraglia ibrida ricaricabile che mette insieme prestazioni, grazie ad una potenza di 306 CV; sicurezza in ogni condizione, con la trazione integrale E-Four; oltre ad una dotazione completa sotto ogni aspetto.



