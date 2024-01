Suzuki: immatricolazioni 2023 in Italia cresciute del 61,6%

Il 2023 è stato un anno decisamente positivo per Suzuki, come si evince dai dati diffusi da UNRAE, visto che la casa giapponese ha immatricolato nel corso dei 12 mesi, in Italia, 37.142 veicoli. Una cifra importante, che ha consentito al brand un incremento percentuale del 61,6%; a cui corrisponde una quota di mercato del 2,2%; una performance commerciale importante, che colloca la casa di Hamamatsu tra le prime 10 in crescita sul "nostro" mercato. Tra le 1.590.690 vetture immatricolate nel 2023, le più richieste della gamma 100% Hybrid di Suzuki sono state Ignis e Vitara, con 10.778 unità vendute per la prima, e 9.434 unità per la seconda. Anche Swift e S-Cross hanno ottenuto numeri importanti, rispettivamente, con 7.996 e 6.338 unità targate. Per l'anno in corso il marchio prevede un'ulteriore crescita, per via della sua offerta 100% hybrid e 100% 4x4, grazie anche alla consapevolezza che il trend delle auto ibride, forti di una quota di mercato che nel 2023 è stata per la prima volta superiore al 40%, nel 2024 sembra destinato a continuare.





