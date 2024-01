Da Volkswagen dubbi su ipo PowerCo, si raffredda l'elettrico

Volkswagen non riterrebbe più prioritaria la vendita di quote o la potenziale quotazione in Borsa delle attività di PowerCo quest'anno o il prossimo. Il gruppo di Wolfsburg starebbe rimandando i piani di ricerca di investitori esterni per la sua unità di batterie, in un mercato dei veicoli elettrici che si sta raffreddando, Secondo quanto riporta Bloomberg la più grande casa automobilistica d'Europa si trova, inoltre, a dover affrontare dubbi sulla possibilità di produrre le proprie batterie in scala. La situazione rimane fluida e la VW potrebbe ancora andare avanti con i piani se il mercato migliorerà. Nel 2023 le ipo hanno registrato l'anno peggiore, in più di un decennio in seguito all'impennata dei tassi di interesse



