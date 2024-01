Tesla delude le attese nel quarto trimestre

Tesla ha annunciato risultati inferiori alle aspettative per il quarto trimestre 2023, influenzato in particolare dal calo del prezzo medio di vendita.

Tra ottobre e dicembre, il gruppo ha realizzato un fatturato di 25,17 miliardi di dollari (+3% su un anno) e un utile netto di 7,93 miliardi di dollari, gonfiato da un vantaggio fiscale eccezionale di 5,9 miliardi. Su base omogenea, l'utile netto si è attestato a 2,48 miliardi di dollari (-39% su un anno), con un valore per azione di 71 centesimi. Dati sotto le previsioni degli analisti, che scommettevano rispettivamente su 2,69 miliardi e 73 centesimi. La casa automobilistica guidata da Elon Musk ha inoltre avvertito che il tasso di crescita dei volumi potrebbe essere "significativamente inferiore" durante l'anno finanziario in corso, rispetto a quello registrato nel 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA