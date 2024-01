Aperto un nuovo Alpine Centre a Rouen

Nella giornata del 22 gennaio 2024 c'è stata l'inaugurazione primo punto vendita Alpine a Rouen, che ha visto la presenza del pilota di F1 Pierre Gasly, originario della regione di Rouen. Si tratta del 30° Alpine Centre aperto in Francia, che porta a 147 i punti vendita Alpine nel mondo.

Questo nuovo concessionario rientra nel piano che porterà il brand ad ampliare la rete commerciale nel corso dell'anno, a seguito della crescita del 22,1% maturata nel 2023. Nell'Alpine Centre con sede in 184 avenue du Mont Riboudet a Rouen sarà possibile trovare i modelli della gamma A110, composta dall'A110, A110 GT, A110 S e dalla nuova A110 R Turini.

"Alpine è orgogliosa di aprire il suo primo Alpine Centre a Rouen, nella terra di Normandia da cui proviene e vicino a Dieppe, culla della marca - ha dichiarato Philippe Quetaud, direttore di Alpine Francia - il successo commerciale di Alpine e del suo iconico modello, l'A110, dimostra tutto l'amore, la passione e la fedeltà dei nostri clienti per la marca sportiva francese. Ritroviamo la stessa dinamica nello sviluppo delle sue strutture di vendita, che si diffondono sempre più in Francia, come di recente a Le Mans e Saint-Maximin".



