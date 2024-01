Con il C-suv Bigster il 2025 sarà l'anno magico per Dacia

Dopo un 2023 che ha permesso a Dacia di ottenere un ulteriore e importante successo in Europa, (562.890 immatricolazioni + 17,4% su un mercato in crescita del 13,9%) l'attuale sarà "un anno stabile" ha detto Xavier Martinet svp di Dacia con responsabilità per marketing, vendite e post vendita durante una round table via web.

"Ma nel 2025 ci attendiamo una ulteriore crescita grazie all'impatto positivo del lancio di Bigster, cioè un modello di segmento C aggiuntivo rispetto alla nostra gamma e alla presenza nell'anno pieno del nuovo Duster che lanciamo il prossimo marzo".

Martinet ha espresso grande soddisfazione per il fatto che Dacia ha guadagnato ben quattro posizioni nella classifica generale europea, attestandosi ora "all'undicesimo posto nel mercato delle autovetture più veicoli commerciali e con l'ingresso nella Top 10 del mercato europeo autovetture".

"Un risultato questo - ha detto - che è stato sostenuto dalla nuova identità di brand, che è essenziale, cool, robusta, accessibile e rispettosa dell'ambiente e naturalmente dai quattro modelli chiave" che sono stati tutti in crescita rispetto al 2022.

Ricordando che Dacia ha raggiunto quote di mercato record - cioè il 3,8% (+0,1 punti) nelle autovetture + veicoli commerciali; il 4,3% (+0,1 punti) nelle autovetture e 8,3% (+0,7 ) nelle autovetture consegna a clienti privati Martinet ha sottolineato che Dacia è "universalmente apprezzata da tutti i tipi di clienti, con tassi di conquista e fidelizzazione ai massimi livelli del mercato".

Le vendite mondiali di Sandero sono arrivate a 269.899 unità in crescita del 17,6% rispetto al 2022 e hanno riconfermato questo modello in vetta alla classifica del modelli più venduti a privati in Europa dal 2017.

Arrivata nel mondo a 200.633 unità Duster è cresciuta dell'1,7% rispetto al 2022 e mantiene in Europa la sua posizione di primo suv tra quelli venduti a privati.

Nel confermare che "Dacia investirà su Duster per i prossimi 6-7 anni" Martinet ha anche anticipato che il popolare suv verrà in futuro proposto con motorizzazione 1.6 full hybrid e cambio automatico.

Ed ha invece escluso che questo sistema propulsivo possa essere proposto prossimamente anche per Sandero. "La piattaforma lo permetterebbe - ha sottolineato - ma la questione è economica. E quindi per ora non ci sarà perché costa molto e i clienti non lo chiedono".

Il svp di Dacia con responsabilità per marketing, vendite e post vendita ha anche spiegato che l'azienda "venderà fino a giugno-luglio l'attuale generazione di Duster, contemporaneamente al nuovo" e ha confermato che il Duster di nuova generazione sarà prodotto anche i Turchia ma "vi verrà venduto con brand Renault perché la situazione è specifica.

Toccando il tema Spring, l'unico modello elettrico di Dacia, Martinet ha ricordato con soddisfazione il suo successo. "Con 61.803 unità vendute nel mondo, Spring è cresciuta del 26,4% rispetto al 2022. Ed è il terzo veicolo elettrico più venduto a privati in Europa".

E a una domanda specifica sulla collocazione industriale in Cina ha risposto che la "la strategia della produzione Spring non cambia" aggiungendo "ma questo non vuol dire che i prossimi modelli Ev di Dacia saranno tutti fatti in Cina".

