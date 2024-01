2023 da record per le vendite di Kia in Europa

E' stata la migliore performance di sempre, secondo gli ultimi dati diffusi dalla European Automobile Manufacturers' Association, quella messa a segno da nel 2023, in Europa. In numeri, la casa automobilistica ha totalizzato la vendita di 572.297 unità. L'incremento in percentuale rispetto all'anno precedente è stato del 5,4% con la quota di mercato in Europa rimasta al 4,5%.

I veicoli elettrificati, compresi quelli dotati di propulsione ibrida, ibrida plug-in, nonché i veicoli elettrici, hanno conquistato il risultato di 217.145 unità vendute, con un incremento del 9% rispetto all'anno precedente e rappresentando il 37,9% delle vendite totali del 2023.

Kia Sportage con 165.354 unità immatricolate si è rivelato il modello più apprezzato del brand in Europa. La gamma Ceed ha venduto 87.246 unità e il crossover Niro si è classificato terzo con 73.582 unità vendute.

Le vendite di veicoli esclusivamente elettrici sono aumentate sensibilmente, segnando un più 22,7%, grazie alle 80.999 unità vendute nel 2023. La nuova Kia Niro Ev ha venduto 40.074 unità, seguita dalla pluripremiata Ev6 con 36.195 unità. Il Suv Ev9, nonostante le vendite siano iniziate sul finire dell'anno, ha già totalizzato 2.843 unità vendute mentre l'e-Soul 1.887 unità.

Lo scorso anno dallo stabilimento produttivo di Zilina, in Slovacchia, sono usciti più di 350.000 veicoli. Questo numero significa un aumento del 12% della produzione rispetto al 2022.

Il 60% delle auto prodotte in Europa nel 2023 ha riguardato la quinta generazione di Sportage. Le diverse versioni della famiglia Ceed hanno rappresentato il restante 40% della produzione europea.

Il 2023 ha visto Kia raggiungere nuovi record di vendite anche su scala globale. L'anno appena trascorso è stato chiuso con il risultato di 3,1 milioni di unità vendute in tutto il mondo e Kia Europe ha contribuito per il 18,5% del totale.

