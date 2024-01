Stellantis, 8 modelli di 5 brand sulla Stla Large entro il 2026

Otto modelli di cinque brand di Stellantis. prodotti e venduti a livello globale tra il 2024 e il 2026, saranno progettati sulla base della nuova piattaforma Stla Large. Dodge e Jeep guideranno i lanci, seguiti poi da Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. Lo ha spiegato l'amministratore delegato Carlos Tavares che ha presentato la piattaforma Stla Large, una delle quattro del gruppo per i veicoli elettrici.

La Stla Large - la prima per l'Europa sarà nello stabilimento italiano di Cassino - offre un'autonomia di 800 km e la massima flessibilità per realizzare un'ampia gamma di veicoli, come berline, crossover e suv nei segmenti D ed E. Ha prestazioni leader nel proprio segmento, tra cui la capacità della batteria (118 kWh), l'efficienza di ricarica (4,5 kWh al minuto) e l'accelerazione (0-100 km/h o 62 mph in circa 2 secondi).



Tavares, nuova piattaforma Stla per noi decisiva in Nord America

"I nostri obiettivi per le piattaforme Stla sono ambiziosi, ma questo è ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno oggi". Lo ha affermato Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "Creare una famiglia di veicoli a partire da una serie di componenti ben progettati e flessibili per coprire diversi tipi di veicoli e propulsioni, con prestazioni superiori a quelle dei nostri attuali prodotti, sarà la risposta ai clienti di ciascuno dei nostri brand iconici. La flessibilità e l'agilità di questa piattaforma sono il suo tratto distintivo e saranno la forza trainante del nostro successo nel passaggio all'elettrificazione in Nord America".

Tavares, con taglio prezzi elettriche si rischia bagno di sangue

"Con il taglio dei prezzi delle auto elettriche avviato da Tesla si è aperta una corsa al ribasso che rischia di finire in un bagno di sangue. E' quello che vogliamo evitare: interverrò sui prezzi in base a quanto riuscirò a ridurre i costi di produzione. Dobbiamo investire per rendere più accessibili, ma anche redditizie i veicoli elettrici". Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, durante la presentazione della piattaforma Stla Large per le elettriche. "Se abbassiamo i prezzi a una velocità maggiore di quanto riusciamo a ridurre i costi di produzione alcune aziende si troveranno in difficoltà, chiuderanno i bilanci in rosso e rischieranno di diventare prede dei gruppi che hanno i conti in ordine", ha osservato Tavares.

