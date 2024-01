Carlos Zarlenga nuovo responsabile del Nord America

Dal primo febbraio Carlos Zarlenga sostituirà Mark Stewart per rinforzare e migliorare le prestazioni di Stellantis in Nord America, liberando il potenziale del portafoglio dei marchi iconici americani in stretta collaborazione con i loro ceo.

Carlos Zarlenga è un leader esperto, con oltre un decennio di esperienza nel settore automobilistico in Emea, Asia Pacifico e America Latina, insieme a un solido background finanziario. Da quando è entrato in Stellantis nel 2022 come Presidente di Stellantis Messico, ha ottenuto anno dopo anno un miglioramento delle prestazioni di vendita, della quota di mercato e dell'Aoi, raggiungendo il miglior livello di profitto mai registrato in Messico. Zarlenga si è laureato all'Università di Belgrano a Buenos Aires.

"Nel mercato molto esigente del Nord America, con molti ostacoli da superare per promuovere le prestazioni del Gruppo, Carlos Zarlenga è il miglior leader nel nostro pool di talenti per sostituire Mark Stewart e guidare il cambiamento del nostro modello di business verso l'elettrificazione in questa regione.

Carlos Zarlenga ha dimostrato la sua capacità di riunire ed unire teams diversi, fornendo i risultati attesi," spiega Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. "Desidero ringraziare Mark Stewart per il suo contributo in questo ruolo dopo un ciclo di 3 anni, corrispondente alla data di creazione di Stellantis, e gli auguro il meglio per la sua nuova posizione"-



