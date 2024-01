Volvo Cars ha raggiunto il record di vendite nel 2023

È stato un nuovo record a livello mondiale quello che Volvo Cars ha fatto segnare nel corso del 2023, registrando per l'intero esercizio annuo un totale di 708.716 autovetture consegnate, in aumento del 15% rispetto ai risultati di tutto il 2022.

Volvo Cars ha riportato inoltre un aumento delle vendite di vetture elettrificate. Lo scorso anno, il marchio svedese ha infatti consegnato 113.419 auto a trazione completamente elettrica, segnando un aumento del 70% rispetto al 2022, e 152.561 auto ibride plug-in, ovvero il 10% in più rispetto al 2022. Le vendite di automobili completamente elettriche hanno rappresentato il 16% di tutte le vetture Volvo vendute a livello globale nel 2023.

A dicembre, le vendite di Volvo Cars nel mondo si sono attestate a 76.015 unità, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le vendite sul mercato europeo sono state di 294.794 unità nel 2023, in aumento del 19% rispetto al 2022. La gamma Recharge, costituita da modelli con trazione completamente elettrica o ibrida plug-in, ha rappresentato il 59% di tutte le automobili vendute in questa area geografica lo scorso anno.

Sempre nel 2023, le vendite di Volvo Cars negli Stati Uniti sono arrivate a 128.701 unità, in crescita del 26% rispetto all'intero esercizio 2022. Il numero di vetture Recharge vendute è aumentato del 28% e rappresenta il 28% di tutte le auto vendute negli Stati Uniti nel corso dell'anno.

Le vendite in Cina sono cresciute del 5% rispetto al 2022, per un totale di 170.091 unità consegnate nel 2023.

Complessivamente, le vendite di modelli Recharge sono aumentate del 26% nel periodo gennaio-dicembre. Nel 2023, il modello Volvo più venduto è stato la Xc60, con vendite pari a 228.646 unità, seguita dalla Xc40, con vendite complessive di 200.670 unità e dalla Xc90 con 107.549 unità.



