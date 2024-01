Stellantis, Alfa Romeo raddoppia le vendite nel 2023

Ala Romeo conferma nel 2023 il trend positivo degli ultimi anni: è il brand premium che cresce di più anno su anno, con un raddoppio dei volumi che sfiorano le 27.000 unità e una quota di mercato dell'1,7%, in crescita di 0,6 punti rispetto al 2022.

Tonale è il protagonista di quest'anno e si posiziona come il C-Suv Premium più venduto in Italia, con una quota nel segmento prossima al 6%. Anche Stelvio ha confermato ottimi risultati raggiungendo una quota del 10% nel segmento D-Suv e conquistando il premio "Mission Fleet Awards" come "Miglior auto per dirigenti". Il 2024 vedrà il debutto dell'attesa Milano, primo suv 100% elettrico del marchio che segna il ritorno del brand nel segmento B, il più rilevante in Italia e in Europa.

"Sono orgoglioso delle performance commerciali di Alfa Romeo e soprattutto dell'elevato livello di soddisfazione dei clienti per quanto riguarda il prodotto, l'esperienza d'acquisto premium e i servizi di assistenza post-vendita. Tutto ciò è possibile solo con un grande lavoro di squadra sia del Brand che dei Concessionari della Rete Ufficiale. È da qui che ripartiamo per un 2024 ancora più ambizioso e ricco di successi" commenta Raffaele Russo, country manager di Alfa Romeo in Italia.



