Porsche, sostenibilità passa anche da magazzino zero emissioni

Porsche Italia segna un passo concreto nella sostenibilità, in ogni area business, con l'intervento di ottimizzazione energetica realizzato nel ,magazzino ricambi di Costa di Rovigo, in Veneto. L'impianto, che dopo il raddoppio partito nel 2020, occupa ora 5.200 metri quadrati di superficie, serve i centri Porsche e i centri assistenza Porsche dell'intero territorio nazionale, per le diverse linee di prodotto. Contestualmente al raddoppio, per un investimento di quasi 3 milioni di euro, il magazzino è stato sottoposto a un processo di ottimizzazione delle risorse energetiche, riducendo quasi a zero le emissioni, per un risparmio di CO2 pari a circa 89 tonnellate all'anno.

Nel sito, Porsche Italia ha eliminato totalmente l'uso di combustibili fossili, rimuovendo l'impianto caldaia a metano, sostituito dall'installazione di chiller ad alto rendimento, e potenziando allo stesso tempo l'impianto fotovoltaico presente sul tetto della struttura a 135kW, con una produzione media di 170MWh, che soddisfa circa il 60% del fabbisogno della struttura.

La produzione di energia verde è stata quindi integrata con un accordo per l'acquisto di energia certificata da un fornitore che garantisce un approvvigionamento da sole fonti rinnovabili.

Un ulteriore risparmio energetico è stato infine ottenuto tramite l'installazione di un sistema di controllo del condizionamento da remoto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA