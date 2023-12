Colosso batterie Catl aprirà sede e centro R&D a Hong Kong

Contemporary Amperex Technology Limited, il colosso delle batterie noto a livello globale come Catl, ha annunciato che aprirà una nuova sede internazionale a Hong Kong, nell'ambito del piano che prevede la sua presenza nei Parchi Scientifici e Tecnologici di Hong Kong (Hkstp).

Secondo le informazioni diffuse da Hkstp, la firma del memorandum di cooperazione è prevista per oggi 7 dicembre.

Questo modernissimo Tech Centre - secondo una fonte governativa - darà lavoro a circa 500 dipendenti tra ingegneri e ricercatori di altre discipline.

Per il gestore dei Parchi Scientifici e Tecnologici di Hong Kong l'iniziativa varata dal più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici segnerebbe un risultato di grande valore per la spinta delle autorità di Hong Kong a trasformare la metropoli in un polo di innovazione. Questo dopo un simile annuncio dato dal colosso farmaceutico AstraZeneca.

