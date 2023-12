Il Cybertruck di Tesla verrà prodotto anche in Messico

Il futuristico Cybertruck avrà la sua seconda linea di produzione nella gigafactory che Tesla sta costruendo in Nuevo Leon, nel nord del Messico. Lo ha rivelato ieri il Ceo di Tesla Elon Musk durante un'intervista.

"La prima linea di produzione sarà nello stabilimento del Texas. In Nuevo Leon ci sarà la seconda sede. Ma ci vorrà del tempo per completare la fabbrica in Messico", ha dichiarato il magnate.

Il maxi investimento di Tesla nel nord del Paese latinoamericano è stato annunciato dall'azienda a marzo di quest'anno e secondo fonti del governo messicano dovrebbe ammontare a 5 miliardi di dollari.



