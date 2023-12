Alfa Romeo chiude un novembre record e conferma un trend di costante crescita lungo tutto il 2023. In particolare il marchio italiano conquista una quota di mercato del 2%, il secondo miglior risultato dell'anno, come dimostrano oltre 2.700 immatricolazioni, grazie alle quali le vendite aumentano del 70% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Inoltre, Alfa Romeo continua a essere il brand del comparto Premium che cresce di più anno su anno: addirittura raddoppiati volumi registrati da gennaio a novembre rispetto allo stesso periodo del 2022, così come la quota di mercato sale di 0,7 punti percentuali.

Protagonista dell'incremento è ancora una volta la Tonale, la pluripremiata vettura che è ormai saldamente al primo posto tra i C-Suv Premium. A novembre il modello ha sfiorato una quota del 6% nel segmento C-Suv, che ne rafforza ulteriormente la leadership, triplicando i volumi rispetto allo stesso mese del 2022. La versione top di gamma plug-in hybrid 280cv Q4, che ridefinisce il paradigma di Sportività Efficiente ed è già tra i modelli Premium ibridi plug-in preferiti in Italia, ha senza dubbio contribuito al successo di un modello che conta quasi 18.000 immatricolazioni registrate nei primi undici mesi dell'anno.

Ad accompagnare la crescita del brand le performance dello Stelvio, che a novembre ha segnato una quota dell'11,2% nel segmento D-Suv, grazie anche al contributo delle flotte aziendali e noleggi, in cui sfiora il 15% di quota. "Sono molto soddisfatto degli ottimi risultati di novembre che confermano il nostro percorso di crescita in termini di volumi, quote e brand reputation. E tutto questo grazie a un lavoro di squadra con le nostre Concessionarie e con i nostri Clienti che, ogni giorno di più, stanno dando piena fiducia al marchio" spiega Raffaele Russo, managing director di Alfa Romeo in Italia.



