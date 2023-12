Carburanti: Aquila Energie rileva il 18,5% di Quattropetroli

Aquila Energie, società di distribuzione carburanti attiva nel Centro Italia e con sede a Firenze, ha rilevato il 18,5% del capitale di Quattropetroli di Montecatini Terme (Pistoia), società con 80 milioni di euro di fatturato e 25 punti vendita con propria "fuel card" di rete, attività complementari di autolavaggio, bar e officine, e consolidata distribuzione di carburanti, prodotti petroliferi, AdBlue e Gpl sul comparto extra-rete, gestita con propri deposito e flotta di autobotti. Con questa operazione Aquila Energie e Quattropetroli sfrutteranno le sinergie "mettendo insieme il proprio know-how, per meglio affrontare le sfide del settore che è in rapida evoluzione, e dovendo affrontare la transizione ecologica", spiega l'ad Filippo Cecchi, terza generazione della famiglia dagli anni '50 alla guida dell'azienda. Anche i soci di Quattropetroli (famiglie di Giacomo Brizzi, di Luigi Tazzioli, di Ferruccio Lorenzi e del figlio Simone) "l'ingresso nella compagine azionaria di Aquila Energie rappresenta un importante rafforzamento strutturale che ci offre l'opportunità, di condividere sinergicamente le reciproche competenze e risorse organizzative, nello sviluppare le strategie societarie" Aquila Energie ha un fatturato 2022 di 147 milioni di euro e conta 77 punti vendita (di cui 11 con metano e 24 con Gpl), 43 autolavaggi, 27 bar ristoranti, 10 officine, otto impianti fotovoltaici, 12 locker Amazon e InPost per spedizioni e ritiro pacchi. L'azienda punta a valorizzare la sua rete ampliando l'offerta dei prodotti con la vendita di Hvo, carburante ricavato dagli oli vegetali di scarto che può sostituire il gasolio, e con l'installazione di colonnine elettriche.



