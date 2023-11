Stellantis annuncia investimenti record nel 2024 in Brasile

Il direttore finanziario di Stellantis per l'America latina, Carlos Kitagawa, annuncia "ingenti investimenti" in Brasile in occasione dell'avvio della produzione - a partire dal 2024 - di automobili con alimentazione Bio Hybrid. "Stiamo per annunciare il più grande investimento nel settore automobilistico qui in Brasile e sarà presto perché include il nostro processo di decarbonizzazione", ha affermato Kitagawa nel corso del suo intervento al Congresso AutoData Perspectives 2024, a San Paolo. "La nostra regione è molto significativa per Stellantis nel mondo e siamo senza dubbio convinti che continueremo a fare investimenti molto ingenti qui", ha concluso.



