Fiat Topolino, 5 modelli unici per 100 anni di Disney e Lingotto

Fiat rende omaggio alla Disney per il suo centesimo anniversario con cinque interpretazioni uniche di Fiat Topolino, quattro disegnate dal Centro Stile Fiat ispirato dai creativi Disney e una con la partecipazione dell'artista Disney, Giorgio Cavazzano. Una storia che risale agli anni '30: Topolino è il nome italiano di Mickey Mouse, e il soprannome che è stato dato alla prima iconica Fiat 500. Oggi, Topolino è il nome del nuovo quadriciclo elettrico. All'evento - presso Casa 500 al Lingotto - hanno partecipato il presidente di Stellantis John Elkann, Olivier Francois, ceo di Fiat e Daniel Frigo, country manager della Walt Disney Company Italia e Turchia e responsabile dello Studio Italy. Per celebrare Topolino e Fiat Topolino, una mostra di questi 5 modelli unici in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli sarà allestita sulla rampa Nord dell'edificio del Lingotto.

"E' un accordo molto bello, sono due aziende stupende che hanno una storia molto importante e insieme guardano al futuro con grande fiducia", ha detto Elkann. "Le storie di Fiat e Disney hanno radici forti, entrambe festeggiano i 100 anni, e si intrecciano l'una all'altra. Vale lo stesso per le Topolino, l'icona Disney e la primissima Fiat 500, che hanno ispirato per decenni gli artisti, la street art e la moda. Abbiamo in comune molto più di un nome: il Dna, l'autenticità, ed entrambi condividiamo l'importanza di portare alle persone semplicità, calore e gioia", ha sottolineato Francois "Per noi è davvero un onore essere parte della cultura e dell'incredibile creatività italiana. Questo amore per l'Italia ci ha ispirati ad instaurare un rapporto basato sul rispetto e la fiducia sia con gli italiani che con Fiat", ha detto Frigo.







