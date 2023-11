Elkann, Fiat Topolino e Mickey Mouse icone della nostra cultura

"Mickey Mouse, per noi Topolino, e la Fiat Topolino sono due icone che sono entrate a far parte della cultura italiana, continuando a rappresentare un'idea di calore, spontaneità e semplicità. Questo accordo è molto bello, sono due aziende stupende che hanno una storia molto importante e insieme guardano al futuro con grande fiducia". Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, durante la presentazione dei cinque modelli unici realizzati per i cento anni della Disney.

"Se questo è vero da quasi un secolo, il segreto - ha aggiunto Elkann - è probabilmente uno: entrambi hanno la capacità di rimanere sempre giovani, di rinnovarsi costantemente, parlando a tutti con un linguaggio diretto e naturale. Per questo motivo, non c'è luogo più suggestivo di quello in cui ci troviamo ora: il Lingotto, la Pinacoteca, la pista trasformata in un giardino pensile unico nel suo genere, uno spazio che celebra un'altra icona della Fiat, la 500. Il Lingotto è davvero un esempio di trasformazione e innovazione costante che continua a stupire e affascinare chi ha l'opportunità di visitarlo. Per celebrare questa coppia Topolino e la Fiat Topolino, sono lieto di annunciare che, in collaborazione con Sarah Cosulich, che dirige la Pinacoteca Agnelli, nella rampa Nord dell'edificio del Lingotto sarà allestita una mostra di questi 5 pezzi unici".



