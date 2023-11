Impianto Hyundai Motor Company di veicoli elettrici a Ulsan

Hyundai Motor Company ha celebrato oggi, 13 novembre, la posa della prima pietra del nuovo impianto di produzione di veicoli elettrici nel complesso di Ulsan, cuore dell'industria automobilistica coreana. Il nuovo stabilimento sosterrà la crescita dell'azienda nell'era dell'elettrificazione, portando allo stesso tempo nel futuro il sogno del fondatore di Hyundai espresso più di mezzo secolo fa.

Alla cerimonia di posa hanno preso parte, oltre alle più alte cariche di Hyundai e ai rappresentanti del governo e delle istituzioni locali, anche Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, chairman e ceo di Gfg Style.

La presenza di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro - si legge in una nota - sottolinea il ruolo e l'importanza della relazione con Hyundai Motor Company, che data ormai a 50 anni fa, con la realizzazione del prototipo della Pony e della Pony Coupé.

Proprio quest'anno, per celebrare questa importante tappa di una collaborazione ancora viva e proficua, proiettata al futuro, il prototipo della Pony Coupé è stata ricostruito presso il centro stile avanzato Gfg Style a partire dai disegni originali e presentato in un evento esclusivo lo scorso 18 maggio nella splendida Villa Pliniana sul Lago di Como, per poi essere esposto presso il museo Hyundai in Corea del Sud e infine portato anche a Ulsan per questa importante occasione.

Lo stabilimento Hyundai di Ulsan è nato nel 1968 come impianto di assemblaggio della Pony.

Giorgetto e Fabrizio Giugiaro hanno progettato e sviluppato insieme più di 200 prototipi e più di 300 modelli entrati in produzione per numerose case automobilistiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA