Polestar e Sk On insieme per la batteria di Polestar 5

Polestar e il produttore di batterie sudcoreano Sk On hanno firmato un accordo per la fornitura di moduli di celle batteria per la prossima Polestar 5, Gt elettrica a 4 porte.

SK On è stato scelto da Polestar per la tecnologia superiore nella produzione di celle batteria, che offre una chimica ad alte prestazioni, ricarica veloce, scarica efficiente e una gamma di guida superiore. I moduli di celle batteria ad alto contenuto di nichel comprendono celle ultra-lunghe da 56 cm con alta densità energetica.

"La nostra relazione con SK On - ha affermato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - è stata proficua dopo il nostro Mou iniziale e il loro investimento nel nostro brand. Polestar 5 è in sviluppo a un ritmo sostenuto e presenterà questa batteria ad alta capacità per fornire le prestazioni attese dalla nostra gran turismo".

"Siamo entusiasti - ha invece dichiarato Jee Dong-seob, Ceo di Sk On - di collaborare con Polestar sul suo modello di Ev di alta gamma. Consolideremo la nostra partnership con Polestar e creeremo nuove opportunità attraverso questo accordo".

Con l'avvio della produzione previsto nel 2025, Polestar 5 è l'evoluzione della concept car Polestar Precept ed è presentata in documentario su YouTube, "Dal Concept all'Auto", che ne racconta il percorso verso la realtà.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA