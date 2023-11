Cnh acquisterà azioni proprie fino a 1 miliardo di dollari

Il consiglio di amministrazione di Cnh Industrial ha approvato un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie. La società riacquisterà di volta in volta fino a un 1 miliardo di dollari delle proprie azioni ordinarie tra l'8 novembre 2023 e il primo marzo 2024. Il buy back sarà finanziato con la liquidità della società e servirà a ottimizzare la struttura del capitale per contribuire a compensare la potenziale volatilità derivante dal delisting delle azioni su Euronext Milano. Il consiglio di amministrazione di Cnh Industrial ha approvato la mozione di delisting volontario da Piazza Affari. La domanda sarà presentata oggi. La società ha annunciato il 2 febbraio scorso la decisione di concentrarsi sul listino Nyse (New York Stock Exchange) dopo un'analisi dell'andamento del volume di scambi sui due mercati. Dallo spin-off di gennaio 2022 delle attività On-Highway di Cnh e dalla creazione del Gruppo Iveco - spiega la società - la maggior parte dello scambio azionario di Cnh si è progressivamente spostato alla Borsa di New York rivelando che il profilo aziendale e la base di investitori della società si adattano meglio alla sola quotazione negli Stati Uniti. La presenza su un'unica piazza consentirà una maggiore concentrazione della liquidità e degli investitori, semplificando ulteriormente il profilo aziendale e i requisiti di conformità. La revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Cnh Industrial sarà effettiva non prima di 45 giorni dalla pubblicazione dell'apposito comunicato da parte di Borsa Italiana. La società prevede di ottenere il 'single listing' all'inizio di gennaio 2024.



