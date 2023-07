DR amplia la collaborazione con BAIC

Continua la fase d'espansione del DR Automobiles Groupe, che, a seguito dell'ultimo Salone di Shangai, ha siglato la collaborazione con BAIC, che ha scelto il gruppo molisano come suo unico referente per l'Europa.

In realtà, la partnership è operativa già dallo scorso anno ed ha consentito di sviluppare modelli come la EVO 5, e l'ICKX K2, con cui ha appena debuttato il nuovo brand premium del gruppo.

Una accordo che segue la scia di rapporti con i gruppi Chery e JAC, da cui sono arrivati i vari modelli della gamma DR, e quelli dei brand EVO e Sportequipe.

Adesso la collaborazione è stata ora allargata ad altri prodotti, e prevede un rapporto di esclusiva per l'intero mercato europeo finalizzato alla progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di nuovi modelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA