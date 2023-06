Auto, Vitesco Technologies entra nel gruppo Punch

Vitesco Technologies, società toscana che opera nelle tecnologie di elettrificazione nel settore automotive, entra nel gruppo Punch, multinazionale belga specializzata in trasmissioni e sistemi di propulsione.

L'operazione sarà conclusa entro la fine del 2023. Le due società uniranno le competenze per promuovere l'innovazione nel settore automobilistico e far fronte alle sfide poste dalla nuova mobilità e dalla transizione energetica.

Nel 2020 Punch ha acquisito il Centro di Ingegneria Gm Global Propulsion Systems, ora rappresentato da tre società torinesi: Punch Torino, Punch Softronix e Punch Hydrocells. L'integrazione dei due stabilimenti toscani Vitesco di Fauglia e San Piero a Grado, dove lavorano 900 persone, e di un ufficio commerciale a Torino - spiega una nota - rappresenta una pietra miliare nella strategia di crescita del Gruppo Punch che intende diventare leader nel mercato dei motori a combustione interna a emissioni zero, con attenzione ai combustibili alternativi e dell'idrogeno.

"Vitesco Technologies Italy è una tappa fondamentale nella strategia di Punch perché consentirà al gruppo di espandere la verticalizzazione nello sviluppo di tutti quei componenti necessari per produrre la prossima generazione di motori a combustione interna", afferma Guido Dumarey, fondatore e presidente del gruppo Punch. "Le straordinarie competenze dei due siti sono complementari alle nostre e daranno impulso all'esecuzione della nostra strategia", aggiunge Pierpaolo Antonioli, cto del gruppo Punch e Ceco delle società italiane del gruppo. "Questo passaggio rappresenta una situazione vantaggiosa per entrambe le società. Vitesco Technologies Group potrà concentrarsi sul futuro della mobilità elettrica. Grazie a questa acquisizione, le attività di ricerca e produzione verranno mantenute nel nostro territorio", spiega l'amministratore delegato Riccardo Toncelli.

Il gruppo Punch ha 1.700 dipendenti in 5 sedi in Europa e Asia, con un fatturato annuo di oltre 600 milioni di euro.