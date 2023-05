Pasquarelli Auto debutta in Borsa a Milano

Borsa Italiana accoglie Pasquarelli Auto su Euronext Growth Milan, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento la società, attiva nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati, nel noleggio e nell'assistenza e vendita di ricambi, ha raccolto 5,2 milioni, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 5,6 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 14,96% e la capitalizzazione di mercato all'Ipo è pari a 34,8 milioni. Si tratta della decima ammissione da inizio anno su Euronext Growth che porta a 197 il numero delle società attualmente quotate su questo listino. La quotazione in Borsa, "rappresenta una tappa fondamentale del percorso di crescita che stiamo portando avanti", caratterizzato negli ultimi dieci anni da un Cagr del 32%, commenta l'a.d. di Pasquarelli Auto, Marco Pasquarelli.

"Grazie all'Ipo potremo consolidare ulteriormente il nostro ruolo di provider di mobilità, accelerando lo sviluppo dei nostri servizi, anche attraverso la crescita per linee esterne, l'ampliamento delle sedi attuali e l'espansione territoriale, con un focus su SecondLife, il marchio proprietario dedicato alla vendita di vetture usate"