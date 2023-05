Inizio 2023 all'insegna della stabilità per Volvo Cars

Volvo Cars ha annunciato un aumento del 7% dell'utile operativo, escludendo le joint venture e le società collegate, a 6,3 miliardi di corone svedesi e un margine Ebit del 6,6% per il primo trimestre del 2023.

Se da un lato gli utili sono migliorati nel primo trimestre dell'esercizio, a dispetto dei prezzi delle materie prime che rimangono a livelli elevati e delle continue turbolenze a livello mondiale, la casa svedese ha continuato a focalizzarsi sulle sue priorità di trasformazione.

"Abbiamo iniziato il 2023 su una nota di stabilità - hanno commentato dalla casa automobilistica - proseguendo il nostro processo di trasformazione in atto e incrementando i ricavi e gli utili della gestione caratteristica nel primo trimestre.

Grazie a questo risultato abbiamo gettato una solida base per il resto del 2023, pur rimanendo sempre vigili in un contesto di continua turbolenza a livello mondiale. La nostra priorità è realizzare i nostri obiettivi".

Nel primo trimestre, le vendite di Volvo Cars sono aumentate del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre le vendite di auto completamente elettriche sono cresciute del 157%. Questo risultato ha portato la quota di auto completamente elettriche consegnate al 18% sul totale, rispetto all'8% del primo trimestre dello scorso anno.

Questa crescita è stata conseguita con due soli modelli a trazione completamente elettrica, ovvero la Xc40 e la C40. Nei prossimi anni, Volvo Cars introdurrà un numero maggiore di vetture completamente elettriche ( almeno una all'anno fino alla metà del decennio) basate su architetture elettriche di nuova generazione.

Nei primi tre mesi dell'esercizio, il fatturato di Volvo Cars è cresciuto del 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 96 miliardi di corone svedesi.

L'aumento è riconducibile alla crescita a doppia cifra registrata nel trimestre dalle vendite a privati rispetto al corrispondente periodo del 2022.