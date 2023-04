Citroën punta ad India, Sud-Est asiatico e Sud America

Con la presentazione del B-Suv Familiare Nuovo C3 Aircross, Citroën punta ai mercati chiave dell'India, del Sud-Est asiatico e del Sud America. Questo nuovo modello, insieme alla nuova C3 compatta già lanciata, rappresentano per la marca due tappe fondamentali nella strategia di crescita internazionale, con obiettivo dichiarato di raggiungere il 30% delle vendite globali di veicoli nelle regioni e mercati extraeuropei entro il 2025.

Nel 2022 le immatricolazioni della marca in India e in Asia-Pacifico sono aumentate del 56,9% rispetto al 2021, mentre in Sud America sono cresciute del 21,2%. In India, Citroën ha raggiunto 6.588 immatricolazioni nel 2022 (+872,6%), in Brasile, +37,6% (32.128) e in Argentina, +11,3% (13.846). La presenza di Citroën in queste due regioni è stata rafforzata dal lancio della nuova C3.

Nuovo C3 Aircross è il secondo di una famiglia di tre nuovi modelli, specificamente progettati per i mercati internazionali nell'ambito del programma C-Cubed di Citroën, annunciato nel 2019 e commercializzato tra il 2022 e il 2024. Come per la C3, questo B-Suv è sviluppato e prodotto localmente, nello stabilimento di Thiruvallur in India e di Porto Real, in Brasile.

"Il successo della strategia di Citroën - ha commentato Thierry Koskas, Ceo di Citroën - di sviluppare le proprie attività a livello globale per raggiungere l'obiettivo del 30% delle vendite nei mercati extraeuropei entro il 2025 dipende dalla nostra capacità di essere competitivi per attirare i clienti in diverse regioni. La nostra strategia consiste nell'espanderci in regioni e mercati chiave ad alto potenziale e in rapida crescita, fornendo ai nostri clienti un'offerta differenziata, accessibile, adatta al mercato locale e costruita localmente".

"Un'offerta - ha proseguito Koskas - che si distingue dalle altre e che soddisfa le esigenze degli automobilisti e delle loro famiglie, offrendo loro l'esperienza cliente più completa di qualsiasi altra casa automobilistica. Nuovo C3 Aircross segna una nuova pietra miliare per Citroën, permettendoci di raggiungere un gruppo completamente nuovo di clienti, alla ricerca di un B-SUV familiare attraente, economico e spazioso, con un design robusto e muscoloso".