Citroën, 3 nuove interpretazioni di piattaforme autonome Skate

Il tema delle Citroën Skate - cioè di piattaforme per veicoli elettrici autonomi che era stato presentato nel settembre del 2021 - torna a far parlare di sé in occasione del Salone dell'Auto di Shanghai, grazie alla presentazione di tre nuovi Pod che hanno la potenzialità di offrire una nuova gamma di esperienze inedite.



Denominate Immersive Air, che è l'unico modulo fisico, Cozy Capsule e Wander Café che sono invece moduli digitali, ampliano l'orizzonte delle possibili applicazioni di questo rivoluzionario concetto di veicolo senza pilota per passeggeri o merci.

Esposta a Shanghai accanto a The Citroën Skate, Immersive Air è una capsula per più passeggeri dalla forma ovale, intersecata da una spina dorsale rettangolare verticale e da una doppia porta scorrevole in vetro colorato. All'interno, il Pod è uno spazio di intrattenimento dove è possibile impegnarsi nei videogiochi, ascoltare musica, cantare il karaoke o guardare film. L'idea espressa da Cozy Capsule è invece quella di trasferire all'ambito dei Pod l'esperienza di viaggio privata per un massimo di due passeggeri. Cozy Capsule massimizza il relax durante il tragitto verso il lavoro e aiuta a ridurre la stanchezza quando si ritorna a casa dopo una giornata intensa.

Il design di questa capsula si ispira alle bottiglie di profumo francesi, con un guscio esterno di cristallo su una base piatta e la parte superiore della capsula ricoperta da una luce color tramonto.

All'interno del corpo in cristallo si trova un sedile arancione a forma di guscio d'uovo. Questo è il sedile principale, ultra-confortevole e regolabile, infatti la posizione di seduta standard può essere reclinata fino a 180 gradi. L'ergonomia interna e le finiture in Alcantara soft touch rappresentano la tecnologia Citroen Advanced Comfort. Sul lato opposto, è stato installato un secondo sedile per ospitare un secondo passeggero per una chiacchierata privata.

Questa seduta è realizzata in sughero con uno schienale che si estende ai lati per formare dei braccioli. Con questo Pod si entra in un'esperienza piacevole e tonificante. Un purificatore d'aria è integrato all'interno e piante verdi con auto-irrigazione sono sospese al soffitto. Con una base realizzata con materiali riciclati e un interno fatto in gran parte di sughero, questo Pod è una vera rivelazione del design ecologico.

Con Wander Café - che è un Pod aperto - fino a 2 passeggeri possono vivere mentre il veicolo di muove autonomamente un'esperienza di degustazione di cibi e bevande. Ci sono due posti a sedere uno di fronte all'altro con una vista aperta di quasi 360 gradi. Un soffitto fluttuante e una struttura architettonica moderna e grafica circondano parte del Pod per ombreggiare i passeggeri. È stato progettato senza porte per rendere più comoda l'entrata e l'uscita. L'accesso a cibi e bevande self-service è molto semplice grazie al controllo tramite lo schermo HMI integrato da tavolo.