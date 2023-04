JAECCO: il nuovo marchio arriverà in Europa ed in Italia

Un nuovo marchio è pronto a debuttare nel mercato automobilistico europeo e risponde al nome di JAECOO.

Il brand è frutto del disegno di Chery Automobile di ampliare la propria gamma di veicoli, ed offrire sui vari mercati numerose famiglie di vetture dalla diversa impostazione.

Nello specifico, JAECOO sarà un marchio dedicato a Suv e fuoristrada premium caratterizzati da un aspetto robusto e muscoloso. Inoltre, si distinguerà per il design, la dotazione corposa, la versatilità di utilizzo, e la propensione all'off-road.

In base a quanto è stato comunicato da Chery Italia, il nuovo brand arriverà sul mercato italiano a partire dal 2024, quando andrà ad affiancarsi al marchio OMODA, che debutterà entro la fine del 2023 con il Suv OMODA 5.

Il primo modello del nuovo marchio JAECOO, chiamato JAECOO 7, verrà svelato il 20 aprile e, per adesso, viene mostrato in anteprima con una livrea camouflage adottata per nasconderne i dettagli.