A Magdeburgo impianto riciclaggio automatizzato batterie

Per far fronte al rapido sviluppo della mobilità elettrica e soprattutto per migliorare l'impatto del ciclo vita dei modelli Bev, Bosch sta accelerando il riciclaggio delle batterie ed ha realizzato il primo impianto completamente automatizzato in Europa. A questo scopo Bosch, attraverso la affiliata Bosch Rexroth ha sviluppato macchinari, attrezzature e software speciali e li ha forniti a The Battery Lifecycle Company GmbH (BLC) - una joint venture tra l'affiliata di Remondis TSR Recycling e Rhenus Automotive - per realizzare a Magdeburgo il primo sistema completamente automatizzato in Europa che scarica e smonta i moduli batteria.

"L'elettromobilità può affermarsi a lungo termine solo se saranno disponibili materie prime sufficienti per la produzione delle batterie - afferma Stefan Hartung, presidente del consiglio di amministrazione di Bosch - e Il riciclaggio gioca un ruolo chiave in questo contesto contribuendo a porre la nostra produzione su una base sostenibile. Dobbiamo riutilizzare ciò che usiamo e recuperare le materie prime".

Gli esperti prevedono che entro il 2030 l'Europa richiederà una capacità di riciclaggio fino a 420mila tonnellate di materiale per batterie all'anno. "Se vogliamo costruire un'economia circolare europea - ha ribadito Hartung - dobbiamo integrare saldamente il riciclaggio nel ciclo di vita del prodotto e creare l'infrastruttura necessaria per farlo. Bosch sta contribuendo a questo con la sua competenza tecnica". Bosch presenterà la tecnologia industriale per il riciclaggio delle batterie alla imminente Fiera di Hannover (17-21 aprile 2023).