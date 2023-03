Toyota Yaris, da Valenciennes esce l'auto numero 10 milioni

Anche grazie al determinante contributo dello stabilimento di Valenciennes - che è il maggiore impianto produttivo automobilistico della Francia - Toyota Yaris ha raggiunto in 25 anni il traguardo di 10 milioni di vendite globali cumulative.

Nell'elitario club del 10 milioni si unisce così ai modelli Toyota storicamente di maggiore successo tra cui Corolla, Camry, Rav4, Hilux e Land Cruiser. A fine febbraio 2023, le vendite cumulative della gamma Yaris in Europa hanno raggiunto 5.155.506 unità da quando la prima generazione di Yaris è stata lanciata nel 1998 in Giappone e nel 1999 in Europe .

Nel 2022, le vendite della famiglia delle Yaris hanno rappresentato oltre un terzo delle vendite totali di Toyota in Europa con 185.781 Yaris, 156.086 Yaris Cross e 5.392 GR Yaris, pari all'8% del totale segmento. Yaris è stata un punto di riferimento per l'innovazione e l'introduzione di nuove tecnologie e idee progettuali nel segmento delle compatte per quasi un quarto di secolo, periodo nel quale è stato uno dei modelli Toyota più venduti in Europa.

L'attuale generazione di Yaris ha dimostrato la sua adattabilità alle esigenze dei clienti con l'ampliamento della Yaris Family fino a includere la sportiva ad alte prestazioni GR Yaris nel 2020 e il suv urbano Yaris Cross nel 2021. In Europa, Toyota Motor Manufacturing France (Tmmf) produce la Yaris dal 2001 e la Yaris Cross dal 2021, lo stesso anno in cui Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (Tmmcz) a Kolin ha anche avviato la produzione di Yaris per soddisfare la crescente domanda del modello in Europa. La produzione europea cumulativa della famiglia Yaris ha raggiunto oltre 4,6 milioni di unità alla fine del 2022.

Anche i componenti principali della Yaris, come i motori benzina e Hybrid e le trasmissioni sono prodotti localmente, presso Toyota Motor Manufacturing Poland (Tmmp), che rifornisce sia Tmmf che Tmmcz.

Yaris , come parte della sua missione di fornire una mobilità trendy e pratica che è in linea con le esigenze della vita moderna, Yaris ha una storia invidiabile di innovazione in termini di sicurezza, efficienza e prestazioni, il che ha generato un'attrattiva costante nei suoi clienti.

La prima generazione di Yaris ha vinto l'ambito titolo di Auto dell'Anno nel 2000, il primo modello Toyota a guadagnare tale riconoscimento, insieme al Japanese Car of the Year nello stesso anno assegnato alla Toyota Vitz, nome dello stesso modello in Giappone.

Ogni generazione successiva di Yaris è entrata nella shortlist del Car of The Year e, nel 2021, l'attuale generazione è diventata la prima vettura nel 21mo secolo ad ottenere un secondo riconoscimento come Auto dell'Anno.